Церемония открытия проходила вечером 19 августа.

Gamescom Opening Night Live 2025 получилась насыщенной и разнообразной. Тут были и возвращения культовых серий, и неожиданные анонсы, и долгожданные премьеры, которые фанаты ждали годами.

Мы собрали самые интересные проекты с церемонии открытия одной из крупнейших игровых выставок.

Denshattack!

Аркадный экшен от Fireshine Games и Undercoders. Игроки катаются на кастомных поездах в футуристической Японии. Релиз запланирован на весну 2026 года.

Видео дня

Zero Parades

Студия ZA/UM анонсировала новую RPG от разработчиков Disco Elysium про оперативницу, восстанавливающую разрушенную сеть и распутывающую интриги.

Swords of Legends

Экшен-RPG на Unreal Engine 5, вдохновлённая мифами Азии. Игрок - Страж подземного мира, направляющий души усопших. Дата выхода пока неизвестна.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

TT Games показала приключенческий экшен с открытым миром в стиле LEGO. Игроки пройдут путь Брюса Уэйна от обычного человека до героя Готэм-Сити.

Absolum

Роглайт-битемап, в котором игрок - изгнанник, которому суждено вернуть магию Солнечного короля Азры. Релиз запланирован на 9 октября.

Neverness to Everness

Условно-бесплатная RPG с открытым миром. Игрок играет за охотника за аномалиями, исследует город и сражается с врагами.

Project Spectrum

Хоррор-шутер от первого лица, где игроки исследуют тёмный лес с чудовищными аномалиями. Дата релиза пока неизвестна.

Cronos: The New Dawn

Разработчики ремейка Silent Hill 2 Bloober Team показали мир ужасов, где, возможно, не все существа желают игроку смерти. Релиз запланирован на 5 сентября.

Cinder City

Тактический MMO-шутер в постапокалиптическом Сеуле. Игроки станут футуристическими рыцарями, которые сражаются на аренах и ищут пропавшую дочь героя. Релиз запланирован на 2026 год.

Onimusha: Way of the Sword

Capcom показала геймплейный трейлер своего олдскульного экшена. Релиз запланирован на 2026 год.

Lords of the Fallen 2

CI Games анонсировала сиквел мрачного соулслайка о борьбе с тьмой в мире расколотого королевства. Релиз запланирован на 2026 год.

Call of Duty: Black Ops 7

Шутер от Treyarch и Raven перенесёт действие в Никарагуа, Лос-Анджелес, Анголу, Токио и на Аляску. Впервые в серии сюжетную кампанию можно проходить в кооперативе, а финальная миссия - сетевой замес на 32 игрока. Релиз запланирован на 14 ноября.

Resident Evil Requiem

Capcom показала небольшой отрывок из Resident Evil Requiem. В ролике показан геймплей за главную героиню Грейс Эшкрофт, которая пытается убежать от смертельной опасности вместе со своей матерью. Релиз запланирован на 27 февраля 2026 года.

World of Tanks

Wargaming показала самое масштабное обновление в истории игры с новой техникой, переработкой геймплея и баланса. Релиз запланирован на 3 сентября.

Europa Universalis 5

Paradox Interactive анонсировала очередную часть своих "контурных карт". Игрок управляет одной из сотен наций, развивая её в войне, торговле, дипломатии и управлении на протяжении 500 лет. Релиз запланирован на 4 ноября.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Paradox объявила дату релиза многострадального сиквела - 21 октября. Днём игрок управляет древним вампиром Файром в современном Сиэтле, ночью - детективом 1920-х годов Фабиэном.

Ghost of Yotei

Sony показала трейлер своего предстоящего эксклюзива. Игроки играют за самурая Ацу, мстящую за убийство семьи. Релиз запланирован на 2 октября. В 2026 году выйдет кооперативное DLC Ghost of Yotei Legends.

Black Myth: Zhong Kui

Первый тизер новой игры от авторов Black Myth: Wukong, которая опять перенесёт игроков в мир китайской мифологии. Дата релиза пока неизвестна.

Sekiro: No Defeat

Crunchyroll анонсировал аниме по мотивам Sekiro: Shadows Die Twice. События разворачиваются в переосмысленной эпохе Сэнгоку. Главный герой - молчаливый шиноби, защищающий Божественного наследника. Премьера запланирована на 2026 год.

Hollow Knight: Silksong

Team Cherry подтвердила релиз в 2025 году и показала небольшой геймплейный ролик. Полноценный показ и, возможно, дата релиза ожидается 21 августа.

Silent Hill f

Сюжетный трейлер, в котором главная героиня Хинако исследует город, охваченный туманом и куклами-монстрами. Релиз запланирован на 25 сентября.

Fallout 2 сезон

Amazon представила первый трейлер второго сезона сериала. События разворачиваются в Нью-Вегасе, которые знакомы каждому фанату игр. Премьера запланирована на 17 декабря, все серии выйдут в один день.

Indiana Jones and the Order of Giants

Дополнение к the Great Circle, где Индиана Джонс исследует катакомбы Римской империи и сталкивается с культом Митры, императором Нероном и мифическим зверем. Релиз запланирован на 4 сентября.

Warhammer 40,000: Dawn of War 4

Deep Silver вернула легендарную RTS с глубокими стратегическими механиками. Игроки командуют четырьмя фракциями в масштабной кампании с более чем 70 миссиями. Релиз запланирован на 2026 год.

John Carpenter's Toxic Commando

Шутер по мотивам фильмов Джона Карпентера, в котором игроки будут сражаться с ордами зомби. Релиз запланирован на 2026 год.

Kingdom Come: Deliverance 2 DLC Legacy of The Forge

В новом дополнении для Kingdom Come: Deliverance 2 игрокам придётся восстановить кузницу в центре Куттенберга. Релиз запланирован на 9 сентября.

Valor Mortis

Разработчики Ghostrunner анонсировали соулслайк от первого лица. Игрок управляет солдатом армии Наполеона, воскресшим из могилы, сражается с чудовищами и раскрывает глобальный заговор.

Ранее мы рассказывали, что выставка Gamescom 2025 станет самой большой в истории ивента. В этом году в Кёльн приедет более 1500 участников из 72 стран, это максимальный показатель за всю историю мероприятия, стартовавшего в 2009 году.

Вас также могут заинтересовать новости: