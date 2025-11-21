Этот праздник отмечается еще со времен Руси-Украины.

Сегодня православные украинцы празднуют Собор архистратига Михаила, а также День ангела мужчин с этим именем. Стоит уточнить, что 21 ноября его отмечают по старому календарю, а по новому стилю он состоялся еще 13 дней назад - 8 ноября.

Мы разобрались, что нельзя делать на Михайлов день и как его стоит праздновать.

Михайлов день 2025 - история, традиции и запреты

Архангел Михаил стоит во главе Небесного войска и является сильнейшим воином Господа. Он известен своей справедливостью, отвагой и преданной борьбой со злыми силами.

Стоит добавить, что именно архистратиг является небесным покровителем Киева - он изображен на гербе и флаге украинской столицы, а статуя архангела размещена на монументе Майдана Независимости и на въезде в город.

Еще со времен Руси-Украины праздник Михаила считался очень радостным днем. Урожай уже собрали, работа в поле завершилась, а сильный холод еще не наступил. Крестьяне могли не переживать из-за различных забот и спокойно праздновать.

В этот день обычно приглашали гостей или шли к родственникам на вкусный ужин с богатым угощением. Подавали свежий хлеб, пироги, медовуху, пиво и блюда из мяса. При этом День Михаила отмечали целую неделю - до начала строгого Рождественского поста.

Праздник считается благоприятным для того, чтобы помогать нуждающимся, заниматься благотворительностью, проводить время с семьей, укреплять отношения и улаживать конфликты.

По возможности христиане посещают храм, чтобы зажечь свечу рядом с иконой Михаила и обратиться к нему с молитвой. Делать это можно и просто дома. По поверьям, архангел всегда слышит людей с добрым сердцем и намерениями.

В то же время, как и в случае со многими церковными праздниками, в этот день есть и свои запреты. В частности, нельзя:

желать зла, обижать, клеветать на людей и осуждать их;

обманывать и заниматься мошенничеством - это разозлит справедливого архангела;

отказываться помогать;

заниматься тяжелым трудом или домашними делами;

выбрасывать еду с праздничного стола - ее отдают близким или нуждающимся.

Поскольку это еще и День ангела у мужчин с этим именем, мы подготовили теплые слова для украинцев.

Открытки и поздравления с Днем Михаила

Обязательно пожелайте своим близким на Михаила 2025 что-то хорошее.

С Днем ангела, Михаил! Пусть твой небесный покровитель всегда идет рядом, оберегая от бед и подсказывая путь. Желаю тебе силы духа, мудрости в решениях, спокойствия в сердце и побольше радостных вестей. Пусть каждый новый день приносит свет, поддержку и любовь.

***

Михаил, поздравляю с Днем ангела! Пусть твой хранитель заботливо направляет тебя и помогает обходить стороной проблемы. Желаю, чтобы в доме всегда были тепло, уют и взаимопонимание, а в душе - гармония и уверенность в завтрашнем дне. Не теряй свою доброту и справедливость, ведь за темными днями обязательно придут светлые.

***

С именинами тебя, Михаил! Пусть архангел стоит за твоей спиной в самые важные моменты и защищает от беды. Желаю тебе крепкого здоровья, внутренней стойкости и исполнения желаний.

***

В этот особенный день желаю, чтобы твой ангел-хранитель защищал тебя от бед, зависти и несправедливости. Михаил, пусть в твоей жизни будет побольше светлых событий, чистых эмоций и искренних людей. Желаю тебе мирного неба над головой, вдохновения и спокойствия. Чтобы все важные двери вовремя открывались перед тобой, а проблемы решались с тихой и надежной поддержкой свыше.

