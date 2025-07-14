Цены Xbox Ally варьируются от 600 до 900 евро / Фото - Xbox

ROG Xbox Ally, портативная консоль от ASUS, сделанная вместе с Xbox, может оказаться вовсе не бюджетной альтернативой Steam Deck.

В сети всплыли предполагаемые цены: базовая модель оценена в 600 евро, а продвинутая ROG Xbox Ally X - в 900. Цены появились через Google-поиск и, судя по всему, основаны на слитых метаданных магазинов.

Google случайно 'спалил' цены на портативную консоль ROG Xbox Ally

Если информация подтвердится, то ASUS использует ту же ценовую политику, что и в случае с обычными ROG Ally. Но проблема в том, что младшая Xbox-модель оснащена новым чипом Ryzen Z2 A. Он ближе к Steam Deck, чем к полноценным Z1 Extreme-консолям.

Видео дня

То есть за 600 евро потенциальный покупатель может получить устройство слабее прошлогоднего Ally по той же цене.

Старшая версия ROG Xbox Ally X выглядит куда интереснее: мощный чип, увеличенный аккумулятор и 1 ТБ SSD, но и ценник у неё соответствующий. Это, конечно, флагман, и он явно нацелен на тех, кому важна максимальная производительность, а не цена.

Ранее мы рассказывали, что Xbox настаивает, что их портативная консоль - это прорыв, но игроки с этим не согласны. Многие считают, что Xbox Ally это просто портативка от ASUS с Game Pass.

Вас также могут заинтересовать новости: