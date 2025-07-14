Google случайно 'спалил' цены на портативную консоль ROG Xbox Ally

Базовая версия обойдётся в 600 евро.

ROG Xbox Ally, портативная консоль от ASUS, сделанная вместе с Xbox, может оказаться вовсе не бюджетной альтернативой Steam Deck.

В сети всплыли предполагаемые цены: базовая модель оценена в 600 евро, а продвинутая ROG Xbox Ally X - в 900. Цены появились через Google-поиск и, судя по всему, основаны на слитых метаданных магазинов.

Если информация подтвердится, то ASUS использует ту же ценовую политику, что и в случае с обычными ROG Ally. Но проблема в том, что младшая Xbox-модель оснащена новым чипом Ryzen Z2 A. Он ближе к Steam Deck, чем к полноценным Z1 Extreme-консолям.

Видео дня

То есть за 600 евро потенциальный покупатель может получить устройство слабее прошлогоднего Ally по той же цене.

Старшая версия ROG Xbox Ally X выглядит куда интереснее: мощный чип, увеличенный аккумулятор и 1 ТБ SSD, но и ценник у неё соответствующий. Это, конечно, флагман, и он явно нацелен на тех, кому важна максимальная производительность, а не цена.

Ранее мы рассказывали, что Xbox настаивает, что их портативная консоль - это прорыв, но игроки с этим не согласны. Многие считают, что Xbox Ally это просто портативка от ASUS с Game Pass.

Вас также могут заинтересовать новости: