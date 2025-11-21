Дрожжи очень полезны для кур, поэтому обязательно добавьте их в корм для птицы.

С приближением зимы каждый дачник задумывается, что нужно давать курам, чтобы хорошо неслись. В холодное время года несушки тратят много энергии на обогрев тела, а на формирование яйца сил не остается. Чтобы повысить яйценоскость птиц, в их корм стоит вмешать питательную подкормку.

Мы разобрались, можно ли давать курам пищевые дрожжи, в чем польза такой подкормки и как правильно ее применять.

Зачем курам дают дрожжи

Пекарские дрожжи богаты аминокислотами, витаминами и белком. У каждого фермера должно быть несколько пакетиков этого питательного ингредиенты. Его добавляют в растительный грунт и корм домашнего скота.

Если хотите обогатить рацион птиц, то лучшего средства не найти. Продукт повышает их иммунитет, улучшает аппетит, помогает восполнить дефицит микроэлементов. Также дрожжи для курей хороши тем, что улучшают качество и массу яиц, снесенных несушками. А бройлерам помогают быстрее набрать мышечную массу.

Как часто нужно добавлять дрожжи курам

Такую добавку применяют при натуральном кормлении птиц. Порошок из дрожжей растворяют в воде, после чего добавляют к корму или запаривают таким раствором зерно. Зимой подкормку дают сначала 3-4 раза в неделю по утрам, а затем через день, когда несушки привыкнут.

Перед тем, как давать пекарские дрожжи курам, проверьте их срок годности. Продукт должен быть свежим - тогда в нем сохраняется максимум полезных веществ.

Как правильно давать дрожжи курам-несушкам

Есть несколько способов приготовления подкормки. Самый простой такой: на 1 литр теплой воды вмешиваем 10 г свежих или 2 г сухих дрожжей. Размешиваем, оставляем настояться пару часов и поливаем корм такой настойкой.

Второй способ, как давать дрожжи курам, предполагает варку зерна в питательной смеси. В 3 литрах теплой воды растворяем маленький пакет сухих дрожжей. В этой жидкости нужно замочить ячмень или пшеницу на ночь. Затем сварите кашу обычным образом и дайте птицам.

Также можете сделать подкормку из дрожжей и дерти. В ней содержатся все необходимые несушкам микроэлементы и витамины. Смешайте 40 граммов сухих дрожжей, 2 килограмма дерти, 2 литра теплой воды и 2 столовые ложки сахара. Оставьте на ночь в теплом месте, а утром высыпьте смесь в кормушку.

