Для борьбы с опасным грибком можно использовать бюджетные продукты.

В доме или квартире плесень может появиться по разным причинам - как правило, все дело в высоком уровне влажности и недостаточной вентиляции помещения. В любом случае, избавиться от черной плесени необходимо, иначе в будущем рискуете получить массу проблем со здоровьем.

Как избавиться от черной плесени - простой лайфхак

Издание Express со ссылкой на экспертов по ремонту DIY Refurb объясняют, как избавиться от черной плесени в ванной и других помещениях. Несмотря на то, что борьба с такой проблемой не обещает быть легкой, бояться не стоит - можно воспользоваться эффективным народным методом. Вам нужно приготовить раствор - смешать 4 части воды и 1 часть любого отбеливателя, перелить в бутылку с пульверизатором и распылить на участок, пораженный плесенью. Затем оставить на 15 минут и потереть влажной губкой.

В DIY Refurb отмечают, что некоторые люди не хотят прибегать к "химии", однако отбеливающие средства все-таки показывают хороший результат в поединке с плесенью. По словам экспертов, обрабатывая какой-то один участок в доме, желательно проверить все остальные, особенно кухню, ванную и туалет. Именно там, зачастую, образовывается грибок, и даже в начальной стадии он опасен для здоровья.

Энди Симмс, эксперт по обслуживанию недвижимости из MyBuilder, также поделился советом. Он не рассказывал, что убивает черную плесень, зато озвучил, каким образом можно уберечь свою квартиру от грибка. По словам Симмса, первая ошибка, которую нельзя допускать - сушка одежды на батареях. С одной стороны, может показаться, что это логично, ведь радиатор нагревает ткань, и она высыхает быстрее. Однако лишняя вода испаряется прямо в воздух, которым наполнена комната, и из-за этого повышается уровень влажности. Идеальный вариант, как он считает - развешивать мокрое белье на сушилке с подогревом.

Второй совет, который дал эксперт - улучшить вентиляцию в помещении. Для этого не обязательно делать капитальный ремонт, достаточно открывать окна хотя бы на 5 минут ежедневно, наполняя квартиру свежим воздухом и летом, и зимой. Между прочим, так делают немцы - этот метод называется "stoßlüften". Он как раз и заключается в регулярном проветривании жилых помещений, благодаря чему плесень на стенах не появляется.

