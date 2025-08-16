Полноценный анонс произойдёт на Gamescom 2025.

ASUS продолжает сотрудничество с Xbox после анонса ROG Xbox Ally, на этот раз представив загадочный новый контроллер, о котором известно крайне мало.

В 13-секундном тизере компания пообещала нечто "экстраординарное", показав знакомый силуэт геймпада Xbox с фирменными элементами ROG.

Судя по видео, у устройства будет несколько дополнительных кнопок вокруг ручек, уменьшенная кнопку Xbox и логотип ROG с RGB подсветкой на передней панели. Новыми выглядят также кнопки Share и Start, рядом с ними есть пара дополнительных функциональных клавиш.

Среди потенциальных фич может быть Hall Effect стиков, короткий ход триггеров и плечевых кнопок, а также низкая задержка.

Судя по всему, новинка станет усовершенствованной версией ROG Raikiri Pro, контроллера с OLED-дисплеем, трёхрежимным подключением и настройками через ПО Armoury Crate.

Полноценный анонс геймпада со всеми характеристиками произойдёт на Gamescom 2025, который начнётся уже 19 августа.

Ранее мы рассказывали, что Meta выпустила лимитированные VR-очки, созданные вместе с Xbox. Xbox Meta Quest 3S обойдётся в 400 долларов.

