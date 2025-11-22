Эти букеты могут навлечь беду на получателя, поэтому дарить их не стоит.

Садоводы знают, что нельзя сажать возле дома из садовых растений. Похожие правила существуют для букетов. Эзотерики имеют несколько установок относительно того, какие цветы нельзя дарить людям. Стоит прислушаться к ним, чтобы избежать беды.

Цветы несут в себе энергетику, которая может влиять на настроение, отношения и жизненную силу. Целительница и современная ведьма AnaRaya рассказала корреспонденту УНИАН, какие популярные цветы - даже красивые и модные - лучше не дарить и не держать дома, чтобы избежать негативных последствий.

Какие цветы нельзя дарить в букете несмотря на их красоту

AnaRaya отметила, что чтобы подобрать растения для подарка, важно знать их символику, ведь это не просто украшение, а своеобразные носители энергии. То, какие цветы вы дарите, покупаете или держите дома, может влиять на атмосферу вокруг. Интересно, что даже самые приятные и красивые цветы иногда скрывают нежелательную энергетику.

"Хризантемы довольно красивые, но традиционно их считают символом перехода между миром живых и мертвых. Лилии также хоть и красивые, могут олицетворять потерю жизненной энергии и способны "забирать" силы. Им также приписывают влияние на ясность мыслей, будто они создают туман в сознании. Поэтому, если вам все же подарили такой букет, его лучше не держать рядом с рабочим местом. Им подходит более удаленное место, например, балкон или зона отдыха, где их энергетика не будет мешать ежедневным делам", - говорит она.

Также целительница советует избегать покупки слишком ярких или очень темных цветов - их также нежелательно дарить или надолго оставлять в доме. Они могут создавать эмоциональный дискомфорт в пространстве. Барбарис, например, ассоциируется с подавленностью и внутренним истощением, а всем известные бархатцы имеют непростую символику - считается, что они могут провоцировать раздражительность и конфликтность, будто подталкивая к резким реакциям и обидам.

Список того, какие цветы приносят беды в дом, пополняют каллы: им приписывают способность разрушать гармонию в отношениях и приносить владельцу сложные, тяжелые трансформации - такие, которые кажутся непреодолимыми испытаниями, отметила эксперт.

Также, если возникает дискомфорт или внутреннее сопротивление - от покупки стоит воздержаться.

Почему нельзя дарить гвоздики

Традиция вручать гвоздики пришла из советских времен, когда эти цветы были "официальными" - их дарили на государственные праздники, приносили на торжества, и даже на свадьбах. Но прежде всего они имеют вибрации потери из-за использования на похоронных процессиях, именно в нашей культуре. Поэтому размышляя, какие цветы нельзя дарить, стоит вспомнить о них.

"Сейчас гвоздики могут носить символику траура, охлаждения чувств, чувств между людьми. Они могут напоминать о печальных, тяжелых, траурных временах в жизни. Если присмотреться к их лепесткам, заметно, что форма как бы "рваная", похожа на языки пламени - и это созвучно с их символическим содержанием: борьбой, конфликтностью, внутренним напряжением", - отметила целительница.

Почему нельзя дарить хризантемы

"Здесь нужно выделить, что речь идет о именно белых хризантемах, которые несут в себе символизм тяжелой трансформации. Их энергия тяжелая. Почему так? Потому что хризантемы расцветают тогда, когда начинаются первые холода. А этот период символизирует завершение цикла и переход в новый этап. В цветочной символике это означает движение от светлого периода к менее приятному - к застою, увяданию и холоду", - пояснила эксперт.

Поскольку их символика связана с концом цикла, они способны "закрывать" то, что раньше приносило радость и поддержку. По словам целительницы, если цветок энергетически не подходит конкретному человеку, он может провоцировать трудности и создавать своеобразную "воронку", через которую вытекает энергия.

Поэтому это еще один пример того, какие цветы приносят беды в дом. "Держать их рядом нежелательно, ведь они будто объединяют живого человека с пространством, где находятся души, которые еще не завершили свой земной цикл. Это условно можно назвать потусторонним миром в состоянии застоя", - говорит AnaRaya.

Какие цветы нельзя дарить на День рождения

"Сам процесс дня рождения наполнен особой энергией и вибрациями - в этот момент условно "рождается" новое "я" человека. Поэтому важно не дарить цветы, которые символически возвращают в прошлое или тянут к низким энергиям. Такие букеты могут противоречить обновлению, которое несет этот день", - отметила AnaRaya.

Если рядом с человеком в день рождения оказываются "неподходящие" по символике букеты, это может иметь неприятные последствия.

Относительно того, какие цветы нельзя дарить человеку, в перечень вошли:

сухоцветы ;

; цветы, которые быстро вянут (в основном полевые );

); искусственные цветы в любом виде, даже как декоративные аксессуары.

Также некоторые цветы могут влиять на настроение и жизненную силу. Так бархатцы, например, связаны с финансовым потенциалом - даря их другому человеку, можно нечаянно отдать свою энергию. Лаванда символизирует любовь и личные отношения, поэтому ее тоже стоит держать при себе.

Орхидеи ассоциируются со слезами и горем. Белые хризантемы, гвоздики и лилии, как уже было отмечено, имеют траурный или завершающий символизм, поэтому не подходят для праздничных композиций, говорит целительница.

Какие цветы нельзя дарить на свадьбу

Свадьба - это особый день, когда люди связывают свои отношения на духовном уровне. Букеты, подаренные в это время, имеют двойное влияние на пару, поэтому важно учитывать их символику, отметила целительница.

Не все растения подходят для такого праздника. Например, также как и на День рождения, не рекомендуется дарить гвоздики, сухоцветы, искусственные или очень темные цветы. Также каллы, которые хоть сейчас в моде и часто появляются в свадебных букетах, традиционно ассоциируются с трауром.

Также эксперт объяснила, почему нельзя дарить лилии супругам. "Лилии относятся к стихии воды, которая в эзотерике ассоциируется с эмоциональной энергией. Поэтому такие цветы могут провоцировать напряжение в отношениях, размывать энергетические границы пары и иногда приводить к конфликтам", - пояснила AnaRaya.

Как цветы влияют на человека

У растений есть собственная энергетика, и они способны хранить, передавать и изменять энергию человека. Известно, что в магии иногда делают специальный "перевод" на цветок: когда он увядает, он забирает из человека негативные эмоции, болезни или стресс. Однако случайные букеты или цветы от людей, с которыми был конфликт или неприятные отношения, могут передавать негатив другому человеку. Особенно опасны искусственные цветы - они могут "забирать" женскую энергию и влиять на здоровье, говорит эзотерик.

Кроме того, орхидеи, хризантемы, каллы или гвоздики способны высасывать энергию - их условно называют "энергетическими вампирами". Чтобы минимизировать негатив, важно регулярно обновлять воду, ставить рядом свечу или проводить очистку пространства. Увядшие или сухие цветы, которые символизируют завершение цикла, следует выбрасывать с благодарностью - держать рядом категорически нельзя, отметила AnaRaya.

"При этом нельзя ломать стебли цветов - это разрушает энергетические потоки и может вернуть забранную растением энергию обратно к человеку", - говорит она.

Цветы могут также служить символами защиты. Для этого нужно учитывать стихии - огонь, воду, воздух - и правильно скомпоновать их в букеты. Например, ромашка, роза и ирис или лилии других цветов, не белые, помогают создать энергетически защищенное и очищенное пространство. Альтернативно можно использовать заговоренные мешочки с травами для конкретных намерений.

Хотя перечень того, какие цветы нельзя дарить девушке, достаточно большой, можно определить и удачные для подарка виды. Это обычно высчитывается через индивидуальную диагностику, ведь каждый человек по-своему резонирует с цветком, подытожила AnaRaya.

