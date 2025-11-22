Садоводы знают, что нельзя сажать возле дома из садовых растений. Похожие правила существуют для букетов. Эзотерики имеют несколько установок относительно того, какие цветы нельзя дарить людям. Стоит прислушаться к ним, чтобы избежать беды.
Цветы несут в себе энергетику, которая может влиять на настроение, отношения и жизненную силу. Целительница и современная ведьма AnaRaya рассказала корреспонденту УНИАН, какие популярные цветы - даже красивые и модные - лучше не дарить и не держать дома, чтобы избежать негативных последствий.
- Какие цветы нельзя дарить в букете несмотря на их красоту
- Почему нельзя дарить гвоздики
- Почему нельзя дарить хризантемы
- Какие цветы нельзя дарить на День рождения
- Какие цветы нельзя дарить на свадьбу
- Как цветы влияют на человека
Какие цветы нельзя дарить в букете несмотря на их красоту
AnaRaya отметила, что чтобы подобрать растения для подарка, важно знать их символику, ведь это не просто украшение, а своеобразные носители энергии. То, какие цветы вы дарите, покупаете или держите дома, может влиять на атмосферу вокруг. Интересно, что даже самые приятные и красивые цветы иногда скрывают нежелательную энергетику.
"Хризантемы довольно красивые, но традиционно их считают символом перехода между миром живых и мертвых. Лилии также хоть и красивые, могут олицетворять потерю жизненной энергии и способны "забирать" силы. Им также приписывают влияние на ясность мыслей, будто они создают туман в сознании. Поэтому, если вам все же подарили такой букет, его лучше не держать рядом с рабочим местом. Им подходит более удаленное место, например, балкон или зона отдыха, где их энергетика не будет мешать ежедневным делам", - говорит она.
Также целительница советует избегать покупки слишком ярких или очень темных цветов - их также нежелательно дарить или надолго оставлять в доме. Они могут создавать эмоциональный дискомфорт в пространстве. Барбарис, например, ассоциируется с подавленностью и внутренним истощением, а всем известные бархатцы имеют непростую символику - считается, что они могут провоцировать раздражительность и конфликтность, будто подталкивая к резким реакциям и обидам.
Список того, какие цветы приносят беды в дом, пополняют каллы: им приписывают способность разрушать гармонию в отношениях и приносить владельцу сложные, тяжелые трансформации - такие, которые кажутся непреодолимыми испытаниями, отметила эксперт.
Также, если возникает дискомфорт или внутреннее сопротивление - от покупки стоит воздержаться.
Почему нельзя дарить гвоздики
Традиция вручать гвоздики пришла из советских времен, когда эти цветы были "официальными" - их дарили на государственные праздники, приносили на торжества, и даже на свадьбах. Но прежде всего они имеют вибрации потери из-за использования на похоронных процессиях, именно в нашей культуре. Поэтому размышляя, какие цветы нельзя дарить, стоит вспомнить о них.
"Сейчас гвоздики могут носить символику траура, охлаждения чувств, чувств между людьми. Они могут напоминать о печальных, тяжелых, траурных временах в жизни. Если присмотреться к их лепесткам, заметно, что форма как бы "рваная", похожа на языки пламени - и это созвучно с их символическим содержанием: борьбой, конфликтностью, внутренним напряжением", - отметила целительница.
Почему нельзя дарить хризантемы
"Здесь нужно выделить, что речь идет о именно белых хризантемах, которые несут в себе символизм тяжелой трансформации. Их энергия тяжелая. Почему так? Потому что хризантемы расцветают тогда, когда начинаются первые холода. А этот период символизирует завершение цикла и переход в новый этап. В цветочной символике это означает движение от светлого периода к менее приятному - к застою, увяданию и холоду", - пояснила эксперт.
Поскольку их символика связана с концом цикла, они способны "закрывать" то, что раньше приносило радость и поддержку. По словам целительницы, если цветок энергетически не подходит конкретному человеку, он может провоцировать трудности и создавать своеобразную "воронку", через которую вытекает энергия.
Поэтому это еще один пример того, какие цветы приносят беды в дом. "Держать их рядом нежелательно, ведь они будто объединяют живого человека с пространством, где находятся души, которые еще не завершили свой земной цикл. Это условно можно назвать потусторонним миром в состоянии застоя", - говорит AnaRaya.
Какие цветы нельзя дарить на День рождения
"Сам процесс дня рождения наполнен особой энергией и вибрациями - в этот момент условно "рождается" новое "я" человека. Поэтому важно не дарить цветы, которые символически возвращают в прошлое или тянут к низким энергиям. Такие букеты могут противоречить обновлению, которое несет этот день", - отметила AnaRaya.
Если рядом с человеком в день рождения оказываются "неподходящие" по символике букеты, это может иметь неприятные последствия.
Относительно того, какие цветы нельзя дарить человеку, в перечень вошли:
- сухоцветы;
- цветы, которые быстро вянут (в основном полевые);
- искусственные цветы в любом виде, даже как декоративные аксессуары.
Также некоторые цветы могут влиять на настроение и жизненную силу. Так бархатцы, например, связаны с финансовым потенциалом - даря их другому человеку, можно нечаянно отдать свою энергию. Лаванда символизирует любовь и личные отношения, поэтому ее тоже стоит держать при себе.
Орхидеи ассоциируются со слезами и горем. Белые хризантемы, гвоздики и лилии, как уже было отмечено, имеют траурный или завершающий символизм, поэтому не подходят для праздничных композиций, говорит целительница.
Какие цветы нельзя дарить на свадьбу
Свадьба - это особый день, когда люди связывают свои отношения на духовном уровне. Букеты, подаренные в это время, имеют двойное влияние на пару, поэтому важно учитывать их символику, отметила целительница.
Не все растения подходят для такого праздника. Например, также как и на День рождения, не рекомендуется дарить гвоздики, сухоцветы, искусственные или очень темные цветы. Также каллы, которые хоть сейчас в моде и часто появляются в свадебных букетах, традиционно ассоциируются с трауром.
Также эксперт объяснила, почему нельзя дарить лилии супругам. "Лилии относятся к стихии воды, которая в эзотерике ассоциируется с эмоциональной энергией. Поэтому такие цветы могут провоцировать напряжение в отношениях, размывать энергетические границы пары и иногда приводить к конфликтам", - пояснила AnaRaya.
Как цветы влияют на человека
У растений есть собственная энергетика, и они способны хранить, передавать и изменять энергию человека. Известно, что в магии иногда делают специальный "перевод" на цветок: когда он увядает, он забирает из человека негативные эмоции, болезни или стресс. Однако случайные букеты или цветы от людей, с которыми был конфликт или неприятные отношения, могут передавать негатив другому человеку. Особенно опасны искусственные цветы - они могут "забирать" женскую энергию и влиять на здоровье, говорит эзотерик.
Кроме того, орхидеи, хризантемы, каллы или гвоздики способны высасывать энергию - их условно называют "энергетическими вампирами". Чтобы минимизировать негатив, важно регулярно обновлять воду, ставить рядом свечу или проводить очистку пространства. Увядшие или сухие цветы, которые символизируют завершение цикла, следует выбрасывать с благодарностью - держать рядом категорически нельзя, отметила AnaRaya.
"При этом нельзя ломать стебли цветов - это разрушает энергетические потоки и может вернуть забранную растением энергию обратно к человеку", - говорит она.
Цветы могут также служить символами защиты. Для этого нужно учитывать стихии - огонь, воду, воздух - и правильно скомпоновать их в букеты. Например, ромашка, роза и ирис или лилии других цветов, не белые, помогают создать энергетически защищенное и очищенное пространство. Альтернативно можно использовать заговоренные мешочки с травами для конкретных намерений.
Хотя перечень того, какие цветы нельзя дарить девушке, достаточно большой, можно определить и удачные для подарка виды. Это обычно высчитывается через индивидуальную диагностику, ведь каждый человек по-своему резонирует с цветком, подытожила AnaRaya.