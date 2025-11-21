При неправильном поливе спатифиллум перестанет цвести и может погибнуть.

Спатифиллум, который также известен под названием женское счастье, обычно выбирают для дома за его нежные белые цветы, глянцевые зеленые листья и легкие правила ухода. В природе он растет в тропических лесах Центральной Америки и Колумбии, а потому нуждается в тепле и рассеянном свете.

Узнайте, как правильно поливать женское счастье, чтобы оно хорошо росло и не сгнило. Ранее мы рассказывали, как правильно поливать замиокулькас.

Спатифиллум - уход и правила полива

Это растение предпочитает регулярный полив и умеренную влажность, но только в период активного роста. Спатифиллум может перестать цвести или даже погибнуть, если не знать, как за ним нужно ухаживать в холодные зимние месяцы.

Королевское садоводческое общество Британии рассказало изданию Express, как часто нужно поливать спатифиллум в это время года. Эксперты объяснили, что с апреля по октябрь женское счастье поливают тогда, когда высохнут несколько верхних сантиметров компоста. А вот уже с октября это нужно делать реже, поскольку рост замедляется.

Переувлажнение - это то, что не любит спатифиллум, поскольку оно может привести к его гибели.

"Фтор в водопроводной воде может повредить листву, поэтому по возможности используйте дождевую или подкисленную воду. Если земля высыхает очень быстро после полива, это может быть признаком того, что у растения заросли корни и ему нужен горшок большего размера", - отметили садоводы.

Они поделились необычным лайфхаком, как поливать спатифиллум, чтобы у вашего цветка была равномерная листва. Каждый раз его нужно поворачивать на четверть полного оборота. Так можно избежать однобоких стеблей, которые тянутся в сторону окна.

Если листья вашего растения начали коричневеть, значит ему мало влаги в воздухе. Исправить ситуацию можно положив вазон на поддон с влажным гравием.

Вода будет медленно испаряться, повышая влажность вокруг растения. Также можно просто опрыскивать листья или протирать их влажной тканью.

Подкармливать растение в эти месяцы не нужно. Удобрения вносят только в вегетационный период, когда происходит активный рост. В холодное время года женское счастье отдыхает.

