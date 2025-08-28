Журналисты называют Metal Gear Solid Delta: Snake Eater "аккуратным, но верным классике" ремейком.

На ПК, PlayStataion 5 и Xbox Series вышел Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – ремейк третьей части культовой шпионской серии. Хидео Кодзима выпустил оригинал более 20 лет назад – в 2004-м году, когда еще работал в компании Konami.

В Steam у ремейка уже начали появляться первые отзывы – пока что "в основном положительные", в PS Store его рейтинг составляет 4,5 из 5. На агрегаторе OpenCritic, который собирает обзоры от профессиональных СМИ, рейтинг составляет 87 баллов из 100 (у оригинала — 91 из 100).

Журналисты называют Metal Gear Solid Delta: Snake Eater "аккуратным, но верным классике" ремейком. Авторы буквально перенесли локации, контент, персонажей и механики (так, один из боссов все еще может умереть от старости) прямиком из оригинальной MGS 3, но с улучшенной графикой, камерой и управлением. Поэтому не стоит ждать изменений в сюжете или основном геймплее.

Видео дня

Среди отрицательных обзоров есть жалобы на небольшие подтормаживания в катсценах и визуальные артефакты. "Metal Gear Solid 3 вряд ли сильно нуждалась в ремейке, но теперь, когда он вышел, я не уверен, что когда-либо смогу вернуться к оригинальным версиям", пишет автор Game Informer.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater - системные требования

Процессор: Intel i5 8600 или AMD Ryzen 5 3600

ОЗУ: 16 ГБ ОЗУ

Видеокарта: RTX 2060 Super (или новее)

Хранилище: 100 ГБ

Напомним, события Snake Eater разворачиваются в СССР во время Холодной войны. Главный герой – Нейкед Снейк, оперативник отряда FOX, которому поручено освободить советского ученого и уничтожить экспериментальное супероружие. По мнению создателей, ремейк станет идеальной точкой входа для новичков, которые хотят познакомиться с классической серией.

Если ремейк "тройки" хорошо себя покажет, вполне вероятно, что в будущем мы получим обновление первой и второй части на Unreal Engine.

Хидео Кодзима, создатель оригинальной игры, говорил, что в ремейк Metal Gear Solid 3 играть не планирует. Он отметил, что почти не играет в современные ААА-игры. Его гораздо больше привлекают тайтлы от инди-разработчиков, которые чаще рискуют.

УНИАН рассказывал о самых ожидаемых играх лета-осени 2025 года, которые получат украинский перевод. Среди них не только инди и игры от украинских разработчиков, но и горячо ожидаемые ААА- блокбастеры.

Вас также могут заинтересовать новости: