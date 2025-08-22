Судя по рецензиям, сейчас это лучший способ ознакомиться с самой известной частью серии.

Зарубежные издания опубликовали рецензии на ремейк Metal Gear Solid 3 Snake Eater, который выйдет 28 августа на Xbox Series, PS5 и ПК. По мнению критиков, игра удалась.

На момент написания новости у ремейка 86 баллов на Metacritic и 85 баллов на OpenCritic. Судя по рецензиям, сейчас это лучший способ ознакомиться с ремейком третьей и, вероятно, самой известной части Metal Gear Solid.

Журналисты отметили, что подход Konami к MGS 3 отличается от того, как Capcom делает ремейки Resident Evil. Они называют его достаточно аккуратным, но верным классике. Разработчики буквально перенесли игру Кодзимы с новой графикой, камерой и управлением, однако никак не переосмыслили ее. Поэтому не стоит ожидать изменений в сюжете или основном геймплее.

К недостаткам рецензенты отнесли небольшие подтормаживания в катсценах, а также периодически возникающие визуальные артефакты. Но эти проблемы, вероятно, исправят к релизу.

Metal Gear Solid 3 вряд ли действительно нуждалась в ремейке, но теперь, когда он появился, я не уверен, что когда-либо смогу вернуться к оригинальным версиям – Game Informer.

А пока можно посмотреть релизный трейлер ремейка Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. В ролике показали нарезку из ключевых сюжетных моментов и встреч с персонажами, включая культовую сцену дуэли на цветочном поле.

Konami говорила, что хочет начать с ремейка Metal Gear Solid 3, поскольку это история происхождения Большого Босса. Если ремейк хорошо себя покажет, это может означать, что в будущем мы получим обновление первой и второй части на Unreal Engine.

Хидео Кодзима, создатель оригинальной игры, говорил, что в ремейк Metal Gear Solid 3 играть не планирует. Он отметил, что почти не играет в современные ААА-игры. Его гораздо больше привлекают тайтлы от инди-разработчиков, которые чаще рискуют.

