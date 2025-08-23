Для этого нужно подождать 2 недели реального времени.

Журналисты отмечают, что в Metal Gear Solid Delta Konami максимально бережно воссоздала даже самые мелкие детали оригинала 2004 года. Сцена дуэли с легендарным стариком-снайпером под псевдонимом Конец, которому за сотню лет, работает так же, как и на PS2.

Как узнали в PC Gamer, игрок по-прежнему может вести с ним полноценную снайперскую дуэль или попробовать подкрасться и захватить врага вблизи. Но остались и фирменные "кодзимовские" уловки.

Например, можно сохранить игру во время боя, отложить прохождение на 2 недели, и вернувшись, застать босса мёртвым от старости. Аналогичный эффект даст ручная прокрутка системных часов вперёд.

Видео дня

Кроме того, разработчики оставили ещё один скрытый вариант: если заранее раздобыть снайперскую винтовку Драгунова, то Конец можно ликвидировать ещё до дуэли - в сцене на пирсе, где он появляется в инвалидном кресле после эпизода с Оцелотом и Соколовым.

Релиз Metal Gear Solid Delta: Snake Eater запланирован на 26 августа. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали. что ремейк Metal Gear Solid 3 "зашел" критикам - игру расхвалили. Судя по рецензиям, сейчас это лучший способ ознакомиться с самой известной частью серии.

Вас также могут заинтересовать новости: