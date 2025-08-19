Paradox привезла сиквел на Gamescom 2025.

Разработчики Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 наконец-то объявили дату выхода долгожданного сиквела на Gamescom 2025. Игра станет доступна 21 октября на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

В центре сюжета две параллельные реальности. Днём вы управляете древним вампиром Файром в современном Сиэтле, исследуете город и взаимодействуете с его жителями, строите свою власть и решаете, как влиять на общество.

Ночью действие переносится в 1920-е, где вы играете за малкавианского детектива Фабиена, расследующего странные события в сюрреалистичной версии города. Игроку предстоит разбираться, какая из этих реальностей настоящая, а какая - иллюзия.

В трейлере также показаны новые механики и особенности, включая динамическое чередование дня и ночи, улучшенную визуальную стилизацию и детализированные городские локации, которые создают плотную и погружающую атмосферу.

Разработчики сделали акцент на том, чтобы каждая реальность чувствовалась уникально, а взаимодействие с персонажами и окружающей средой менялось в зависимости от времени суток.

Ранее мы рассказывали, что разработчики Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 отделились от издателя и стали независимыми. Кроме Bloodlines 2, The Chinese Room работает над ещё двумя играми.

