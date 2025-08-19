Карл Ледбеттер с нетерпением ждёт будущих проектов компании.

Спустя пять лет после выхода Xbox Series X и Series S Microsoft готовится свернуть текущее поколение консолей. На это намекнул Карл Ледбеттер, руководитель отдела дизайна Xbox Devices, в своём посте в LinkedIn.

Ледбеттер напомнил, что при разработке устройств компания преследовала разные цели: Series X создавалась как мощная домашняя система с упором на производительность и интеграцию в экосистему, тогда как Series S ориентировалась на доступность и энергоэффективность.

При этом дизайнер отметил, что его работа над Xbox далека от завершения. Впереди компанию ждут новые проекты, а вот нынешнее поколение Xbox Series начинают сворачивать:

Видео дня

"Заканчивая наше путешествие с Xbox Series X и Series S, я могу сказать, что миссия этих консолей отражает все, чему я научился за 30 лет - создавать мощные, целевые технологии, которые прекрасно интегрируются в жизнь людей".

Microsoft ранее уже заявляла, что будущее её игровой экосистемы будет включать облачный гейминг, портативные устройства и стационарные консоли. В качестве одного из шагов в этом направлении должна выйти портативка Asus ROG Ally.

При этом сразу несколько надёжных инсайдеров сообщают, что Xbox собирается кардинально менять свою бизнес-модель, перестав делать собственные консоли.

Ранее мы рассказывали, что ASUS затизерил новый "экстраординарный" геймпад для Xbox. Полноценный анонс произойдёт на Gamescom 2025.

Вас также могут заинтересовать новости: