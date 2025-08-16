Релиз Reanimal запланирован на 2026 год.

Издание IGN выложило свежий геймплей Reanimal, атмосферного приключенческого хоррора от студии Tarsier, известной по серии Little Nightmares. В ролике на 13 минут показано самое начало истории.

По сюжету брат и сестра оказываются на загадочном острове, где им предстоит найти пропавших друзей. Играть можно как в одиночку, так и в кооперативе. Ролик показывает исследование мрачных локаций и первые опасности, подстерегающие героев.

Геймплейно это всё тот же Little Nightmares. Игрокам вновь предстоит убегать от ужасающе завораживающих монстров, решать простеньки головоломки и прыгать по платформам.

Видео дня

Только теперь этим всем можно будет заниматься с другом, прямо как в предстоящей Little Nightmares 3, которую делает уже не Tarsier, а Supermassive Games, известная по Until Dawn и серии The Dark Pictures Anthology.

Релиз Reanimal запланирован на 2026 год. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5, Xbox Series и Nintendo Switch 2.

Ранее мы рассказывали, что на Summer Game Fest показали трейлер End of Abyss, которая уж больно напоминает Little Nightmares, только с огнестрельным оружием. Игра станет эксклюзивом Epic Games Store.

