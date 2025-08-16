Индустрия столкнулась с удивительными временами, когда делать новые игры становится всё труднее, говорит Мэт Пискателла.

Релиз GTA 6 называют самым ожидаемым событием игровой индустрии, но, по мнению аналитика Circana Мэта Пискателлы, главной угрозой для новой части станет вовсе не конкуренция с другими играми, а долговечность GTA 5.

В интервью GamesIndustry.biz эксперт отметил, что GTA 5, вышедшая ещё в 2013 году, до сих пор входит в топ-20 самых продаваемых игр каждый месяц: "Самым большим конкурентом Grand Theft Auto 6 будет Grand Theft Auto 5".

Он также подчеркнул, что современные хиты вроде Fortnite и Minecraft живут годами, продолжая приносить миллиардные доходы. Поэтому создавать новые проекты сейчас дико сложно, говорит Пискаттела, а издателям всё труднее бороться за внимание игроков.

Видео дня

По словам аналитика, индустрия постепенно движется к модели free-to-play, но GTA 6 всё же, вероятно, выйдет по традиционной цене, а некоторые эксперты ожидают стоимость до 100 долларов.

При этом игра почти наверняка предложит онлайн-режим, который станет основным источником долгосрочных доходов Rockstar.

Ранее бывший продюсер BioWare Марк Дарра заявил, что продажи GTA 6 покажут, хотят ли игроки игры-сервисы. По мнению Дарры, Expedition 33 уже дала понять, чего хотят игроки, но GTA 6 это только закрепит.

Вас также могут заинтересовать новости: