Порт выйдет на консоль Sony 20 ноября.

GSC Game World раскрыла дату выхода S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на Playstation 5. Релиз состоится 20 ноября, в день первой годовщины игры. В Playstation Store уже есть страница проекта.

Шутер уже доступен для предзаказа: стандартное издание стоит 1800 гривен, расширенное - 2200 гривен, а максимальное обойдётся в 2800 гривен.

Сам порт на Playstation 5 был анонсирован ещё в июле. До платформы Sony прооект доберётся с поддержкой особенностей DualSense и улучшениями для Playstation 5 Pro.

Кроме того, в августе разработчики объявили о масштабных обновлениях, которые планируется внедрить до конца 2025 года. В планах переход на обновлённый движок Unreal Engine 5.5.4, расширение системы A-Life, отвечающей за симуляцию жизни в Зоне, а также новые задания и аномалии.

Ранее мы рассказывали, что Гейб Ньюэлл прошёл Stalker 2 уже три раза и собирается в четвёртый.

Также недавно в Steam начался фестиваль украинских игр, где "Сталкер" и Metro отдают со скидкой 85%. Мероприятие началось 14 августа и продлится до 21 августа включительно.

