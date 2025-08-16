Впервые разговоры об этом фильме начались ещё в 2020 году.

Sony и Playstation Productions занялись экранизацией The Last Guardian, культовой игры Фумито Уэда, известной своим долгим и непростым производственным циклом.

Об этом сообщил инсайдер DanielRPK на своём Patreon. Детали он оставил за пэйволлом, но утверждает, что работа над фильмом действительно идёт. Ещё пять лет назад он же писал кино по The Last Guardian, но тогда над картиной работал сценарист "Конга: Остров черепа" Макс Боренштейн.

Сама игра вышла в 2016 году после долгой и мучительной разработки. За проект отвечали Japan Studio и GenDesign, а руководил им сам Уэда, автор культовых ICO и Shadow of the Colossus.

История рассказывала о мальчике, который оказывается в древних руинах вместе с гигантским существом Трико. Вместе они пробирались через ловушки и загадки, выстраивая связь, ставшую главной фишкой игры.

В последние годы Sony активно переносит свои франшизы в кино и сериалы: на экранах уже появились Uncharted и Gran Turismo, а впереди проекты по God of War и Horizon.

Ранее мы рассказывали, что Amazon заказал уже два сезона сериала по God of War, но съёмки первого ещё не начались. Сейчас команда только пишет сценарий.

