Также в настройках можно откатить обновление и вернуться к глобальным отзывам.

Steam изменил систему обзоров, и теперь пользовательский рейтинг игры зависит от языка клиента игрока. Вместо единого глобального рейтинга пользователи по умолчанию видят оценки, основанные именно на отзывах на их языке.

Чтобы сформировался отдельный рейтинг, у игры должно быть минимум 2000 отзывов в целом и хотя бы 200 на конкретном языке. В результате на странице проекта теперь можно посмотреть разбивку по языкам, и разница бывает ощутимой. Например, у GTA 5 сейчас 69% положительных отзывов на английском и 78% на украинском.

Если кому-то привычнее глобальная картина, то вернуться к ней можно в настройках магазина, но по умолчанию Valve включила именно языковую систему. В компании говорят, что это должно повысить прозрачность и доверие к обзорам.

Сделана вся эта система, чтобы защититься от ревью-бомбинга, которым грешат, например, китайские игроки. Например, в конце прошлого года китайские игроки забросали Baldur's Gate 3 негативными отзывами из-за речи Свена Винке на The Game Awards 2024. Всё потому что на TGA 2024 победила не Black Myth: Wukong.

Ранее мы рассказывали, что в Steam начался фестиваль украинских игр. Мероприятие началось 14 августа и продлится до 21 августа включительно.

