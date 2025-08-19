По результатам эксперимента, блогер попросил сделать мод, который исправляет ошибки Rockstar.

Автор YouTube-канала Any Austin, известный по подробным разбором деталей видеоигр, выпустил новое видео, посвящённое дорожным знакам в GTA 5, их соответствию законам штата Калифорния и банальной логике.

В ролике длиной 23 минуты исследователь сравнил виртуальные знаки Лос-Сантоса с реальными. Оказалось, что большинство из них установлены неправильно.

Например, знаки "уступи дорогу" часто расположены на неверной стороне улицы или в местах, где они вообще не нужны, а знак "объезд с любой стороны" в игре никогда не используется по назначению. Стоп-знаки нередко совмещаются с другими указателями и светофорами, чего в реальности быть не должно.

Есть и другие примеры: знаки ограничения скорости в целом корректны, хоть иногда и стоят на неправильной стороне дороги, а строительные указатели встречаются возле разрывов в асфальте или стенах. При этом в игре они часто выполняют ещё одну функцию - отмечают места, где игрок может выполнить прыжок на автомобиле.

Austin подчёркивает, что такие детали показывают баланс между реализмом и геймдизайном. Rockstar создаёт города, близкие к реальным, но при этом многие элементы адаптированы под игровую механику.

Однако Austin решил не мириться с этими ошибками Rockstar и попросил моддеров Diodes Delight сделать модификацию, которая исправляет все знаки в игре. Мод можно скачать по ссылке в закреплённом комментарии под видео.

Ранее этот же Any Austin узнал, откуда текут реки в Red Dead Redemption 2. Rockstar удалось сделать практически полностью реалистичную систему рек.

