Студия Double Fine не планирует возвращаться к своим старым хитам в ближайшее время. Генеральный директор компании Тим Шейфер на Gamescom 2025 подтвердил, что команда работает сразу над несколькими проектами, и все они будут полностью оригинальными.
По словам Шейфера, успех Psychonauts 2 пока удерживает студию от сиквелов, поэтому ждать Psychonauts 3 или Brutal Legend 2 в обозримом будущем не стоит: "Мы сделали Psychonauts 2, и этого хватит нам на продолжения на ближайшее время".
Это в целом соответствует философии Double Fine, которая всегда тяготела к экспериментам и созданию новых миров. Psychonauts 2, ставшая первым полноценным сиквелом студии, оказалась исключением.
Сейчас у Double Fine в работе находится несколько игр, включая недавно анонсированную Keeper, но подробности о других проектах пока держатся в секрете.
