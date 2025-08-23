Тим Шейфер пока что не планирует сиквелы к своим играм.

Студия Double Fine не планирует возвращаться к своим старым хитам в ближайшее время. Генеральный директор компании Тим Шейфер на Gamescom 2025 подтвердил, что команда работает сразу над несколькими проектами, и все они будут полностью оригинальными.

По словам Шейфера, успех Psychonauts 2 пока удерживает студию от сиквелов, поэтому ждать Psychonauts 3 или Brutal Legend 2 в обозримом будущем не стоит: "Мы сделали Psychonauts 2, и этого хватит нам на продолжения на ближайшее время".

Это в целом соответствует философии Double Fine, которая всегда тяготела к экспериментам и созданию новых миров. Psychonauts 2, ставшая первым полноценным сиквелом студии, оказалась исключением.

Сейчас у Double Fine в работе находится несколько игр, включая недавно анонсированную Keeper, но подробности о других проектах пока держатся в секрете.

Ранее мы рассказывали, что разработчики "Ведьмак 3" рассказали, сколько уйдёт на прохождение их новой игры про вампиров. Маленькая команда Rebel Wolves понимает свои возможности и не хочет делать огромную игру.

