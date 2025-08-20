Глен Скофилд жалеет, что не перенёс релиз проекта.

Глен Скофилд, создатель Dead Space и The Callisto Protocol, дал большое интервью The Game Business, в котором подробно рассказал о своей карьере и нюансах работы над масштабными проектами.

Одной из главных тем беседы стала The Callisto Protocol, духовная наследница Dead Space, над которой студия Striking Distance трудилась с огромными бюджетными вызовами.

The Callisto Protocol стала для Скофилда настоящим испытанием. Если первая Dead Space обошлась всего в 32 миллиона долларов, то создание The Callisto Protocol стоило уже около 160 миллионов. Такая цифра была настолько внушительной, что Krafton дважды проводила аудит студии, не веря, что расходы могли достигнуть сотни миллионов.

При открытии студии в США разработчикам пришлось создавать всё с нуля, а переход с PS4 на PS5 добавил ещё больше затрат. Для издателей казалось, что смена платформы не требует больших ресурсов, но на самом деле нужна была целая переработка проекта.

К росту бюджета привела и необходимость строить собственный отдел продвижения. В Krafton уже существовала команда, занимающаяся исключительно PUBG, поэтому Striking Distance пришлось создавать маркетинговый отдел для The Callisto Protocol самостоятельно.

Несмотря на расходы, Скофилд считает проект успешным: по его словам, за время продаж хоррор достиг 6-7 миллионов игроков. Даже если продажи составили около пяти миллионов копий, игра всё равно окупила свои вложения.

Если бы Скофилд мог что-то изменить в процессе разработки The Callisto Protocol, это был бы спешный релиз игры к Рождеству 2022 года: "Я обожаю создавать игры, но не люблю, когда политика мешает процессу, а с Krafton именно так и было. Нам сказали, что игра должна выйти в декабре из-за корейского фондового рынка. Мне следовало бы остановить проект прямо тогда. Я злюсь на себя за это".

Релиз действительно стал проблемным, особенно на ПК. Игра получила негативные оценки за техническое состояние: "Krafton перестала со мной общаться 10 декабря, сразу после релиза, и снова не связывалась до мая следующего года. За это время мы с командой занимались DLC. Мы выпустили 86 патчей. Каждый патч проходил через регламент: 12 человек из разных отделов садились в комнату, и если все не поднимали руку, что готово, патч не отправлялся".

Ранее мы рассказывали, что создатели Dead Space предлагали EA идеи по новой части серии, но им отказали. Компания заявила, что пока не заинтересована во франчайзинге.

