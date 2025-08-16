Сейчас ситуация с консолями Microsoft напоминает историю Sega, говорит Шон Лейден.

Бывший президент Playstation Шон Лейден считает, что эпоха консолей ещё не закончилась, но сомневается, что у Xbox есть будущее на этом рынке.

В интервью GamesIndustry.biz он заявил, что действия Microsoft напоминают ему ситуацию c Sega в конце 90-х, когда компания решила уйти из бизнеса по производству консолей:

"Наблюдая за тем, что делает Xbox, у меня возникают флэшбеки Dreamcast. Кажется, Sega поняла, что ей лучше быть издателем софта. Думаю, Microsoft сейчас стоит на том же распутье. Их железо недостаточно убедительно, чтобы компенсировать отставание".

Напомним, Sega прекратила выпуск консолей в 2001 году после провала Dreamcast и сосредоточилась на разработке игр для других платформ. С тех пор компания успешно выпускает серии вроде Sonic и Yakuza, но уже в качестве стороннего издателя.

Сейчас Xbox тоже активно выпускает свои игры на Playstation и Nintendo, но Microsoft недавно подтвердила работу над следующим поколением Xbox. Однако СМИ сообщали, что компания кардинально изменит подход к приставкам, отдав их производство на аутсорс.

Ранее Шон Лейден заявлял, что в индустрии наступил переломный момент, и рост цен на игры неизбежен. Аналитики полагают, что вся индустрия перейдет на новые цены после выхода GTA 6.

