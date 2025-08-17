Компания работала на территории страны с 2006 года.

Sony завершила процесс ликвидации российского подразделения своей компании - Sony Mobile Communications Rus исключили из Единого государственного реестра. Sony работала в России с 2006 года.

Как сообщает UNITED24 Media, Sony свернула деятельность в России вскоре после вторжения РФ в Украину. В марте 2022 года компания прекратила поставки Playstation и работу PS Store, после чего пожертвовала 2 миллиона долларов на помощь украинцам.

Позже Sony Pictures остановила кинопрокат, а Sony Music ушла с рынка в сентябре того же года, оставив местное подразделение независимым лейблом. К лету 2024-го закрылись и фирменные магазины, новые поставки отсутствовали.

Компания пыталась закрыть бизнес ещё в 2023 году, но тогда процесс застопорился. В итоге документы повторно подали в октябре 2024 года. В последние годы подразделение занималось в основном распродажей остатков техники и сервисным обслуживанием.

Как сообщает UNITED24 Media со ссылкой консалтинговую компанию Kept, с начала полномасштабной войны Россию покинули около 62% западных компаний с крупными активами, чаще всего передавая бизнес местному менеджменту или российским покупателям.

