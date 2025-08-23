Маленькая команда Rebel Wolves понимает свои возможности и не хочет делать огромную игру.

Ветераны CD Projekt RED из студии Rebel Wolves поделились новыми деталями о своей ролевой игре The Blood of Dawnwalker.

В отличие от многих современных RPG с открытым миром, она не станет чрезмерно длинной - авторы делают ставку на плотность контента, а не на сотни часов геймплея.

По словам ведущего дизайнера квестов Патрика Фиялковского, одно прохождение займёт примерно 40 часов: "Мы не хотели делать игру на 400 часов. Пусть она не самая большая по меркам жанра, зато мы могли "сойти с ума" с наполнением", - отметил разработчик на Gamescom 2025.

В Dawnwalker игроки получат мир с разными биомами и 30-дневным циклом, в течение которого нужно завершить основную сюжетную линию. Важно то, что квесты можно выполнять и ночью, показывая более кровожадную сторону персонажа, и это меняет развитие событий.

Чтобы реализовать такую систему, команде пришлось заранее выстроить скелет игры: количество заданий, их взаимосвязь и возможные варианты прохождения. Благодаря этому Rebel Wolves смогли добавить больше слоёв и нюансов, сохраняя проект в разумных рамках и делая упор на качество.

Ранее бывшие разработчики "Ведьмака 3" рассказали про боёвку в своей игре The Blood of Dawnwalker. Главный герой - вампир, и всё будет идти от этого.

