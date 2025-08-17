Разработчики уже удалили видео после реакции игроков.

Пользователям TikTok начала попадаться реклама лутер-шутера The First Descendant от корейской студии Nexon, и всё бы ничего, но в глаза сразу бросается, что "говорящая голова", которая рекламирует игру, - это не очень качественная ИИ-модель.

У человека на видео максимально неестественная мимика и странная речь. Особенно нейросети не удаётся название игры NieR: Automata, с которой у The First Descendant недавно была коллаборация. Явно модели тренировали на записях реальных людей, у которых тоже были трудности с произношениям названия.

Но странности на этом не заканчиваются - в одном из таких видео заметили стримера DanieltheDemon, специализирующегося на Warframe. Естественно, в ролике не он сам, а его нейросетевая копия.

Игроки высказали своё недовольство на сабреддите The First Descendant, после чего ИИ-рекламу убрали из выдачи TikTok. В сети предполагают, что Nexon могла нанять стороннюю компанию для создания тиктоков для продвижения игры, а та уже пришла с этой идеей.

Ранее мы рассказывали, что Instagram начал показывать пользователям рекламу с их лицами. Соцсеть получает доступ к вашей внешности, если вы использовали Meta AI для редактирования своих селфи.

