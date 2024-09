Для создания ПК с аналогичными возможностями потребуется видеокарта RTX 4070 и гораздо больше, чем $700.

Долгожданный анонс PS5 Pro оказался весьма спорным из-за ценового выбора Sony. В то время как PS4 Pro был выпущен по той же цене, что и базовая PS4 ($399), PS5 Pro стала на $300 дороже обычной PS5, что удивило как фанатов, так и аналитиков (хотя последние по-прежнему считают, что в конечном итоге она будет продаваться так же хорошо, как PS4 Pro).

Вместе с тем некоторые геймеры начали задаваться вопросом, не лучше ли им просто купить новый компьютер. Однако графические эксперты Digital Foundry в разговоре с IGN заявили, что ПК, соответствующий по производительности PS5 Pro, будет стоить "гораздо дороже".

В Digital Foundry заявили, что сопоставимый по игровой производительности с PS5 Pro ПК должен включать RTX 4070. В США такая видеокарта стоит около 540 долларов (~23 000 грн). При этом все существующие ускорители от AMD не подойдут, поскольку они не обладают ядрами для ускорения трассировки лучей, как у PS5 Pro. А вот у Nvidia аналогичные ядра имеются.

Помимо видеокарты, для сборки ПК потребуются другие комплектующие: процессор с системой охлаждения, материнская плата, оперативная память, накопитель, корпус и блок питания. На выходе такая сборка обойдется дороже 1000 долларов (~42 000 грн).

В Digital Foundry также считают, что PS5 Pro предназначена для PlayStation-энтузиастов, у которых уже есть базовая PS5 и собрана обширная библиотека игр. Пользователи, кому нужна улучшенная графика и больше fps, перейдут на Pro-консоль без огромных финансовых затрат.

Подробнее о PlayStation 5 Pro мы рассказали в отдельном материале. Консоль получила разогнанный процессор, круче графику с улучшенным рейтресингом и более быструю память, в результате чего мощность выросла на 45%.

Sony подтвердила, что "от 40 до 50 игр" будут оптимизированы для новой консоли на момент запуска 7 ноября. Ремастер The Last of Us Part II, Spider-Man 2 и другие тайтлы, оптимизированные для PS5 Pro, будут иметь пометку PS5 Pro Enhanced, которая акцентирует на таких улучшениях, как повышенное разрешение и частота кадров.

Что касается нового поколения, то релиз PS6 ожидается примерно в 2028 году. В то же время, если верить слухам, Microsoft выпустит новое поколение Xbox на год-два раньше Sony, чтобы повторить успех Xbox 360, то есть уже в 2026 году.

