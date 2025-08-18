В канализации Лос-Сантоса можно услышать чей-то смех и, как оказалось, этот секрет связан с GTA 4.

Охотник за пасхалками в GTA 5 под ником Gator Keys выпустил новое расследование, посвящённое городской легенде о Крысином человеке и странному смеху, который можно услышать в канализации Лос-Сантоса.

GTA 5 известна множеством тайн и мифов, например, знаменитый рисунок на горе Чилиад, но есть и менее известные пасхалки. Например, в технических тоннелях центра города при приближении к определённой решётке слышится зловещий смех. Gator Keys утверждает, что этот секрет - отсылка к мифу о Крысином человеке из GTA 4.

Gator Keys нашёл в файлах игры аудиофайл с названием hobo_laugh, и именно он воспроизводится в канализации. В GTA 4 слухи о Крысином человеке появились после фотографии, где игрок якобы подвергся нападению антропоморфной крысы в подземке Либерти-Сити. Несмотря на сомнительное происхождение снимка, миф стал популярным и обсуждаемым.

Gator Keys считает, что Rockstar оставила эту пасхалку в GTA 5 как дань мифологии прошлой игры.

Ранее мы рассказывали, что из GTA 5 вырезали механику паркура по стенам зданий. Разработчики успели только протестировать механику, не доводя её до ума.

