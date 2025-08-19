Презентация самой ожидаемой метроидвании произойдёт 21 августа.

Team Cherry анонсировала презентацию Hollow Knight: Silksong, которая состоится 21 августа в 17:30 по Киеву, разработчики обещают важное объявление. Скорее всего, это будет новый трейлер и, возможно, дата релиза.

В тот же день, 21 августа, Bloomberg выпустит большой материал Джейсона Шрайера о семилетней разработке Silksong. Журналист пообщался с основателями студии Team Cherry и собрал закулисные подробности, так что история создания игры раскроется вместе с её новым показом

Напомним, Silksong впервые анонсировали ещё в феврале 2019 года. За 6 лет ожидания проект успел обрасти статусом главного игрового долгостроя, а в фандоме игры поселилось ощущение, что игра никогда не выйдет.

Сейчас известно, что релиз метроидвании запланирован на конец этого года. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, а также на предстоящей портативке Microsoft Xbox ROG Ally. Также несколько месяцев назад разработчики показали первые за долгое время скриншоты игры.

Ранее мы рассказывали, что ведущий Gamescom 2025 намекнул на показ Hollow Knight: Silksong, выложив фото с клоунским носом. "В первый раз?", - подписал фотографию Джефф Кили.

