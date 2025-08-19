DanieltheDemon не давал разрешение использовать его лицо в рекламе.

Пользователи TikTok заметили рекламу The First Descendant, в которой якобы участвуют стримеры. Среди видео оказался ролик с DanieltheDemon, специализирующимся на Warframe, но сам стример заявил, что не имеет к ним никакого отношения.

По его словам, компания использовала его образ и реакции из одного из самых популярных видео, а голос и движения губ были подделаны ИИ без его согласия.

В ответ на ситуацию издательство Nexon выпустило официальное заявление. Компания объяснила, что ролики были частью TikTok Creative Challenge - официальной программы монетизации, где авторы добровольно присылают свои видео для использования в рекламе.

Видео дня

По словам Nexon, контент проходил проверку TikTok на нарушения авторских прав, но некоторые ролики всё же оказались сомнительными. Сейчас Nexon совместно с платформой проводит расследование.

Компания извинилась за задержку с разъяснением и пообещала после проверки опубликовать обновлённое официальное сообщение. Между тем, ранее сомнительная ИИ-реклама была удалена из выдачи TikTok после критики пользователей на сабреддите игры.

Ранее бывший глава Playstation Шон Лейден заявил, что ИИ повлияет на игры так же, как Excel на бухгалтерию.Нейросети помогут оптимизировать некоторые процессы, но людей не заменят, говорит Лейден.

Вас также могут заинтересовать новости: