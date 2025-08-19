За дизайн персонажей отвечает художник аниме "Невероятные приключения ДжоДжо".

На Gamescom Opening Night Live анонсировали аниме по мотивам Sekiro: Shadows Die Twice. Над ним работают Kadokawa, Crunchyroll и студии Qzil.la и Arch. Авторы обещают бережно перенести игру в формат полностью рисованной анимации.

Сюжет расскажет о шиноби по прозвищу Волк, который отправляется спасти юного господина Куро. Действие разворачивается в фэнтезийной версии Японии эпохи Сэнгоку. Премьера состоится в 2026 году, а за пределами Японии, Китая и Кореи аниме будет доступно эксклюзивно на Crunchyroll.

Режиссёр проекта Кэнъити Куцуна отметил, что команда ставит перед собой монументальную задачу передать красоту и атмосферу Sekiro в анимации.

Видео дня

К работе также привлечены дизайнер персонажей Такахиро Кисида ("Невероятные приключения ДжоДжо") и арт-директор Юдзи Канэко (Star Wars: Visions).

Ранее мы рассказывали, что на Gamescom 2025 показали новый трейлер Call of Duty: Black Ops 7. В трейлере показали первый геймплей.

Вас также могут заинтересовать новости: