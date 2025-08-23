В игру одновременно играли более 23 тысяч игроков.

Hollow Knight: Silksong наконец-то получил долгожданную дату релиза - сиквел выйдет 4 сентября. И как только Team Cherry объявила об этом, поклонники тут же вернулись в оригинальную игру.

По данным SteamDB, онлайн в первом Hollow Knight резко вырос и поставил новый рекорд с отметкой в 23 840 игроков.

Для многих это возможность освежить в памяти события в Халлоунестe или, наоборот, впервые разобраться в запутанном лоре перед тем, как взяться за продолжение.

Игра сочетает элементы метроидвании и соулслайка. В оригинале есть огромный мир с постоянным бэктрекингом, высокая сложность, скамейки, которые выполняют здесь роль костров, и история, которая подаётся намёками и между строк.

К тому же, двух недель как раз хватает, чтобы пройти Hollow Knight даже с учётом работы или учёбы. Среднее прохождение вместе с дополнениями занимает порядка 40-45 часов, так что у игроков есть шанс закончить оригинал ровно к моменту выхода Silksong.

Ранее мы рассказывали, что из-за Hollow Knight: Silksong начали массово переносить игры. Как минимум три студии побоялись конкуренции с метроидванией Team Cherry.

