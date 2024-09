Геймеры в ярости – анонс революционной PlayStation 5 Pro 'утонул' в дизлайках

Статус самой мощной консоли в истории не оправдывает ценник в 800 евро. И это цена за версию без оптического привода и подставки.

Пользователи сети восприняли вчерашний анонс PlayStation 5 Pro крайне негативно. Ролик в YouTube с презентацией новой "самой мощной консоли в истории" собрал более 165 тысяч дизлайков при 52 тысяч лайков.

Напомним, что улучшенная консоль получила большой ценник в 700 долларов в США и 800 евро в Европе и скудную комплектацию – дисковод и вертикальную подставку придется докупать отдельно. Таким образом ценник уже приближается к €1000. К таким ценам консольные геймеры не привыкли.

Также пользователи "прошлись" по геймплейной демонстрации возможностей PS5 Pro на примере игр, выходивших еще на прошлом поколении PS4. Особой разницы в графике между обычной PlayStation 5 и ее "про-версии", которая бы оправдала ценник в 800 евро, тоже не заметили.

Что пишут пользователи об анонсе PS5 Pro:

800 евро за цифровую консоль без подставки? Кажись, Apple укусила Sony.

[Play has no limits] Игра без границ. Она есть, и она называется "700 долларов".

При таком раскладе PS6 будет продаваться без геймпада, а PS7 выйдет по частям, чтобы пользователи сами собирали ее.

За 700 долларов можно собрать неплохой игровой ПК.

Кто-нибудь, пожалуйста, скажите Microsoft, чтобы они снова стали хоть немного серьезными, эти ребята [Sony] просто делают все, что хотят, не имея никакой конкуренции.

Подробнее о PlayStation 5 Pro мы рассказали в отдельном материале. Консоль получила разогнанный процессор, круче графику с улучшенным рейтресингом и более быструю память, в результате чего мощность выросла на 45%.

Sony подтвердила, что "от 40 до 50 игр" будут оптимизированы для новой консоли на момент запуска 7 ноября. Ремастер The Last of Us Part II, Spider-Man 2 и другие тайтлы, оптимизированные для PS5 Pro, будут иметь пометку PS5 Pro Enhanced, которая акцентирует на таких улучшениях, как повышенное разрешение и частота кадров.

Что касается нового поколения, то релиз PS6 ожидается не раньше 2027 года. В то же время, если верить слухам, Microsoft выпустит новое поколение Xbox на год-два раньше Sony, чтобы повторить успех Xbox 360, то есть уже в 2026 году.

