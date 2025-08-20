Премьера продолжения запланирована на 17 декабря.

Второй сезон сериала Fallout от Amazon готовится к премьере, и на этот раз эпизоды будут выходить постепенно, а не сразу, как это было с первым сезоном в апреле 2024 года.

Как сообщает The Verge, первая серия второго сезона выйдет 17 декабря, а последующие эпизоды будут выходить еженедельно до 4 февраля.

Сюжет второго сезона начнётся сразу после финала первого. Одной из главных локаций станет культовый город Нью-Вегас, который станет центром всех сюжетных перепетий шоу.

Видео дня

"Фоллаут" стал одним из крупнейших хитов Prime Video, собрав более 100 миллионов зрителей за первые несколько месяцев после релиза. Сериал взял награды за лучшую адаптацию видеоигры на The Game Awards и Golden Joystick Awards, а на "Эмми" он дошёл до финала в категории "Лучший драматический сериал". Успех шоу уже обеспечил продление на третий сезон.

Ранее мы рассказывали, что Amazon показал на Gamescom 2025 трейлер 2 сезона сериала "Фоллаут". Создатели сериала насыпали фан-сервиса для фанатов New Vegas: в ролике можно заметить робота Виктора, знаменитого динозавра в городке Новак и полностью воссозданное казино Lucky 38.

Кроме того, недавно главный актер "Фоллаута" раскрыл, сколько всего сезонов получит хитовый сериал. По словам исполнителя роли Максимуса, с развитием персонажей торопиться не собираются.

Вас также могут заинтересовать новости: