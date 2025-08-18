На это намекает профиль LinkedIn одного из разработчиков Bend Studio.

Bend Studio, известная по Days Gone, отменила проект на Unreal Engine 5 с элементами игры-сервиса, который, оказывается, разрабатывался совместно с Naughty Dog и, по всей видимости, должен был стать новой частью франшизы Uncharted.

Как стало известно из профиля программиста студии Джереми Кёпке на LinkedIn, проект должен был воскресить одну из серий студии Naugty Dog. Работа велась также на движке Naughty Dog, который используется только для внутренних проектов студии. В профиле также упоминаются механики укрытий для игрока, характерные для Uncharted.

Ранее Bend Studio участвовала в создании Uncharted: Golden Abyss, а слухи о работе над новой частью серии циркулировали с 2020 года.

Напомним, что в начале года Джейсон Шрайер сообщил, что Sony отменила две неанонсированных игры, одна из них была по God of War от Bluepoint Games, а вторая - неназванный проект от Bend Studio.

Ранее мы рассказывали, что разработчики отменённой онлайн-игры по The Last of Us основали собственную студию. Руководители хотят сделать нечто похожее на отменённый проект, но сразу говорят, что амбиции у них на AAA, но возможностей только на инди.

