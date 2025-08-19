Konami представила актрису, которая озвучит главную героиню в английской версии игры.

На Gamescom Opening Night Live показали новый трейлер Silent Hill f. Он примечателен тем, что в нём впервые можно услышать английскую актрису Сьюзи Юнг, которая озвучивает главную героиню Хинако.

Ролик начинается с того, что девушка приходит в себя в тёмной комнате и пытается разобраться, где оказалась. Хинако идёт за таинственной фигурой с синей лампой, но вскоре на неё нападают знакомые по прошлым трейлерам жуткие куклы.

Затем действие переносится в старый дом в дождливый день, который героиня узнаёт как свой. Здесь Хинако появляется в изорванной окровавленной одежде, а за кадром звучит тревожный женский голос, приказывающий убить всех. В финале она сталкивается с одной из своих одноклассниц.

Релиз Silent Hill f запланирован на 25 сентября. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что новый Silent Hill f будет больше сконцентрирован на сражениях: всё из-за молодых игроков. Разработчиков игры подбирали по их опыту создания боевых систем, поделился продюсер серии Silent Hill.

