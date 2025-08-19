Инвестиции в судно обошлись Ньюэллу в 300 миллионов долларов.

Основатель Valve и Steam Гейб Ньюэлл инвестировал около 300 миллионов долларов в строительство исследовательского судна для глубоководных экспедиций. Проект реализуется через его морскую организацию Inkfish в партнёрстве с норвежской компанией Vard.

Корабль под названием RV6000 станет флагманом флота Inkfish, куда уже входят суда RV Dagon и RV Hydra. Новое судно получит оборудование для глубоководного картографирования и исследований: датчики в специальной гондоле, дистанционно управляемый аппарат, способный работать на глубине до 6 тысяч метров, ангары, площадку для вертолёта и поддержку двух пилотируемых батискафов.

В Inkfish подчёркивают, что учёные участвовали в разработке проекта с самого начала: "Наши исследовательские суда - это сердце того, что мы делаем. RV6000 значительно расширит наши возможности и увеличит поддержку, которую мы можем оказывать мировой научной среде", - заявил руководитель морских операций Стю Бакл.

Видео дня

Интерес Ньюэлла к океаническим исследованиям проявился не впервые. В 2022 году он приобрёл Inkfish и платформу Hadal Exploration System, а в 2025-м вложился в судостроительную компанию Oceanco. Известно также, что глава Valve регулярно занимается дайвингом.

Но также Ньюэлл инвестирует и в другие сферы науки. Ранее мы рассказывали, что секретный стартап Гейба Ньюэлла выпустит свой первый нейрочип в 2025 году. В отличие от чипов Neuralink Илона Маска, эти будут вживляться проще и подключаться одновременно к нескольким частям мозга.

Вас также могут заинтересовать новости: