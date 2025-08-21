Немного необычное от меня, но на самом деле очень важное.

Хочу поздравить студию GSC Game World с хорошей новостью. S.T.A.L.K.E.R. 2 официально выходит на PS5. Как пишут, физическая версия на PS5 будет требовать подкачки через интернет, но это неизбежное явление, все становится тяжелее. Лучше планировать пространство и подключение заранее.

Я в свое время бегал в S.T.A.L.K.E.R. неделями на обычном компе. Вторая версия намного тяжелее для моей машины, но даже с минимальными настройками это гениально, действительно новый уровень. Затягивает.

Но новое поколение с удовольствием играет именно на консолях. Мой сын на время даже подсадил меня на них (покупать ему PS5 пока не хочу - это 100% time killer). Поэтому я по собственному опыту понимаю, что игры для PC и консольные - это разные сегменты. Это как новый продукт.

Выход на PlayStation - это однозначно победа на бизнес уровне, потому что это огромный рынок.

В мире более 80 млн проданных консолей PS5. Sony держит где-то 45% мирового рынка игр для консолей, это где-то 39 млрд долларов в 2025 году. То есть, даже 1% этого рынка - это 390 миллионов долларов вполне прозрачных продаж. А S.T.A.L.K.E.R. 2, как по мне, стоит гораздо большего.

Здесь я напомню, что игру выпустили 20 ноября 2024 года, и в первые 48 часов был продан 1 млн копий. А в марте 2025 года количество игроков достигло уже 6 млн копий. Да, это не совсем показатель продаж, но точно показатель успеха. Студия уже вышла "в плюс" и вполне заслуживает хороших профитов.

Почему еще это знаково? S.T.A.L.K.E.R. 2 - это украинский продукт высочайшего качества на мировом рынке. О нем знают даже те, кто никогда не играл. Его выход в экосистеме PlayStation означает новую волну внимания к украинскому продукту. К Украине. Мы не должны ассоциироваться исключительно с войной и Чернобылем, которые являются историями горя и испытаний. Нам нужны истории успеха. Чем больше, тем лучше. Можете назвать это soft power, в данном случае - буквально.

Поэтому желаю, чтобы S.T.A.L.K.E.R. 2 сделал новый успех. Сам выход запланирован на 20 ноября 2025 года, предзаказы уже открыты в PS Store.

К тому же, компьютерная версия тоже постоянно обновляется. У меня в Steam постоянно сигнализируют дополнения, бандлы, апгрейды. Это правильно. Обычно, постоянный апдейт нужен, чтобы вновь и вновь привлекать внимание к своему продукту. Покупатели быстро забывают об играх, потому что каждый месяц выходит что-то новое, и нужно каждый раз возвращать внимание. Поэтому технические апгрейды - это плюс. Обновление Unreal Engine, который добавит игре новых нюансов, - плюс. Два дополнения и multiplayer - тройной плюс. То есть, продукт будет иметь дальнейшее развитие, это игра в долгую.

Из преимуществ - теперь можно будет даже на консоль подгружать собственные скины, оружие, всё это. Кто играл, тот знает, что это очень фанская вещь.

Также хочу поздравить Максима Криппу. Он не только персонаж из ленты новостей о приватизации, он владелец геймдев-студии GSC Game World, разработчика игры. Как и любой владелец, он прилагал усилия к проекту. Сам факт того, что игра доработана и выпущена в экстремальных условиях войны, уже достоин отличия. Украина имеет сильные позиции на рынке разработчиков - это действительно достижение. Продолжать пушить продукт - это одновременно работать и на себя, и на имидж страны.

Кстати, как я слышал, продолжаются переговоры об экранизации игры. В моем представлении, это будет такой же классный продукт, как Resident Evil и Fallout. Так что 100% - плюс.