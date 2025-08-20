В игре действительно можно в почти любой момент переключаться между камерой от первого и третьего лица.

На Gamescom 2025 журналистам впервые дали поиграть в Resident Evil: Requiem. Демо длилось около 20 минут и проходило в мрачном медицинском центре Раккун-Сити.

По атмосфере проект ближе всего к Resident Evil 7 и даже к P.T. Хидео Кодзимы. У главной героини Грейс в демо не было оружия, так что ей приходилось скрываться от нового противника, огромного мутанта, способного перемещаться по потолку.

Выживать помогают бутылки для отвлечения внимания и умелое использование света, ведь монстр уязвим к освещённым комнатам, но огонёк зажигалки Грейс, наоборот, привлекает его.

Журналисты советуют играть с видом от первого лица, мол так лучше ощущается напряжение. Но и камера от третьего лица не бесполезна - она открывает дополнительные анимации вроде активной мимики героини или того, как она может поскользнуться.

С технической стороны к Requiem претензий нет. Особенно хвалят звук: игрок слышит тяжёлое дыхание Грейс и шаги преследователя, что сильно усиливает атмосферу.

Впечатления у прессы оказались разными. В VGC Requiem назвали качественным, но более осторожным проектом, который вряд ли произведёт такой же эффект, как Resident Evil 7. А вот в Eurogamer уверены, что несмотря на знакомые приёмы, новая часть способна удивить и по-настоящему напугать.

Релиз Resident Evil: Requiem запланирован на 27 февраля 2026 года. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее мы составили список всего, что показали на Gamescom 2025. Там и геймплей Resident Evil 9, и аниме по Sekiro и новый Black Myth.

