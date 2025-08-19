Создатели сериала насыпали фан-сервиса для фанатов New Vegas.

На Gamescom 2025 показали первый трейлер второго сезона сериала Fallout, и вместе с ним объявили дату премьеры - 17 декабря.

События продолжат историю Люси и Гуля, которые теперь доберутся до Нью-Вегаса, легендарного постапокалиптического города, хорошо знакомого фанатам благодаря Fallout: New Vegas от Obsidian.

На Стрипе власть сосредоточил Хэнк, отец Люси, а Макс появится уже в новой броне Братства Стали, которое готовится к конфликту.

Видео дня

Второй сезон также расширяет хронологию: во флэшбэках показали довоенный Нью-Вегас с казино Lucky 38. Там появится Мистер Хаус, роль которого исполняет Джастин Теру. Отдельным моментом в трейлере стал короткий кадр с Когтем смерти, культовым монстром серии.

Вообще, в этот раз создатели сериала более бережно отнеслись к играм серии. В трейлере можно заметить робота Виктора, знаменитого динозавра в городке Новак и полностью воссозданное казино Lucky 38.

