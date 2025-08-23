Студию Qzil.la уже успели обвинить в использовании нейросетей в производстве аниме.

Авторы аниме Sekiro: No Defeat подтвердили, что сериал полностью создан с помощью классической рисованной анимации, без применения ИИ.

После выхода первого трейлера часть зрителей обвинила проект в использовании нейросетей. В ответ студия Qzil.la и продюсерский комитет выступили с официальным заявлением, где отметила, что фанатам не стоит беспокоиться о переносе атмосферы мира игры на экраны.

Многи фанаты отметили, что сам факт необходимости подобных заявлений выглядит печально: "То, что студиям приходится публично писать, что они не используют ИИ, - это грустно", - написал один из пользователей.

Другие же посчитали, что такие ситуации хотя бы помогают обратить внимание на труд художников и любовь, которая вкладывается в подобные проекты.

Аниме Sekiro: No Defeat основано на игре Sekiro: Shadows Die Twice от FromSoftware. За режиссуру отвечает Кэнити Куцуна, который известен по работе над культовыми аниме вроде "Наруто", "Цельнометаллический алхимик", "Блич" и другие.

Сюжет расскажет о шиноби по прозвищу Волк, которому предстоит спасти юного лорда Куро с особой кровной линией из рук таинственных врагов в сеттинге феодальной Японии. Премьера запланирована на 2026 год.

