Amazon представил первые кадры второго сезона сериала Fallout, снятого по мотивам одноимённой серии игр. Вместе с ними был опубликован и дебютный постер.

На фотографиях показаны центральные персонажи истории - Люси, Гуль и Максимус. Часть событий будет связана с прошлым - зрителям покажут флэшбеки Гуля, в которых он посещает Лас-Вегас ещё до ядерной катастрофы.

Также в кадрах появился Хэнк Маклин, отец Люси, роль которого исполнил Кайл Маклахлен, известный по "Твин Пикс". Персонаж заявлен как главный антагонист нового сезона.

Премьера второго сезона сериала "Фоллаут" запланирована на декабрь. Все серии шоу выйдут в один день на Amazon Prime. Кроме этого, на одной из крупнейших игровых выставок мира, Gamescom, раскроют некоторые детали нового сезона.

Первый сезон Fallout получил высокие оценки зрителей и критиков и стал одним из самых успешных проектов Amazon последних лет. Сериал взял награды за лучшую адаптацию видеоигры на The Game Awards и Golden Joystick Awards, а на "Эмми" он дошёл до финала в категории "Лучший драматический сериал".

Ранее мы рассказывали, что главный актер "Фоллаута" раскрыл, сколько всего сезонов получит хитовый сериал. По словам исполнителя роли Максимуса, с развитием персонажей торопиться не собираются.

