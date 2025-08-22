Как минимум три студии побоялись конкуренции с метроидванией Team Cherry.

Как минимум три студии отложили премьеру своих проектов чтобы избежать прямой конкуренции с Hollow Knight: Silksong – долгожданной метроидвании, которая спустя 7 лет разработки наконец-то получила дату выхода.

Релиз игры состоится уже 4 сентября 2025-го, если, конечно, ее в очередной раз не отложат. Несмотря на это, фанатам следующих тайтлов придется подождать чуточку дольше:

Двухмерная экшен-RPG Faeland с рейтингом 91% должна была покинуть ранний доступ 9 сентября. Новую дату пока не назвали, но разработчики обещают раскрыть ее уже скоро.

Команда хоррор-рогалик CloverPit тоже испугалась, что их игра потеряется на фоне ожидаемого тайтла Team Cherry, поэтому релиз сместили с 5 на 26 сентября.

Метроидванию Aeterna Lucis, которая должна была выйти в сентябре 2025, и вовсе отложили до 2026 года.

Hollow Knight: Silksong – продолжение нашумевшей метроидвании 2017 года про поиски секретов и сражения с боссами. На текущий момент она остается самой желанной игрой у пользователей Steam.

Ситуация с переносом игр из-за выхода Silksong очень похожа на ту, что была с GTA 6. Тогда многие крупные издатели тоже переносили свои проекты, чтобы не конкурировать с ААА-блокбастером, а после переноса самого экшена среди разработчиков возникла паника.

