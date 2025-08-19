При этом Sony за продажи Returnal на Xbox хочет больший процент, чем обычно, говорит MAGG.

После запуска Helldivers 2 на Xbox, Sony рассматривает возможность расширения своей мультиплатформенной стратегии. По слухам, компания ведёт переговоры с Microsoft о выпуске порта своего бывшего эксклюзива Returnal на Xbox Series.

Как сообщил информатор MAGG в подкасте XNC, Sony выставила несколько жёстких условий для переноса игры. Среди них более высокий процент дохода от продаж, чем стандартные 70/30, полное финансирование разработки порта со стороны Xbox, а также согласование маркетинга и рекламных кампаний под строгим контролем Sony:

"Что касается Returnal, то ходят слухи, что ведутся переговоры о том, что Returnal может появиться на консолях Xbox. Однако Sony выдвинет множество оговорок".

При этом Sony пока не собирается переносить на консоль конкурентов крупные франшизы Playstation вроде Spider-Man. Сейчас компания прощупывает почву своими небольшими проектами, как та же Returnal или Helldivers 2.

Ранее мы рассказывали, что Playstation собирается выпускать свои игры на Xbox и Nintendo Switch. Sony открыла вакансию на позицию старшего директора по мультиплатформе и работе с партнёрами.

