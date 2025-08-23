В игру добавят новую сюжетную главу и переработают геймплей.

Ubisoft анонсировала крупное обновление для вышедшей в 2023 году Assassin's Creed Mirage. Студия обещает, что апдейт выйдет до конца года и будет бесплатным для всех владельцев игры.

Патч привнесёт в игру ещё одну сюжетную главу с дополнительными миссиями. Действие развернётся в окрестностях оазиса Аль-Ула в 9 веке. В центре повествования, судя по всему, вновь окажется Басим ибн Исхак. Разработчики также заявили, что улучшат геймплей - изменения коснутся как новой локации, так и основной игры.

Напомним, что Assassin's Creed Mirage стала возвращением серии к более камерному формату. Упор в игре сделан на стелсе, паркуре и линейном повествование, чем напомнила фанатам ранние части франшизы.

Видео дня

Сюжет переносит игроков в Багдад 9 века - оживлённый город с рынками, дворцами и тесными улочками, по которым Басим стремительно перемещается в поисках целей.

Проект получил в целом положительные отзывы: 76 баллов из 100 на Metacritic и 74% рейтинга в Steam.

Ранее мы рассказывали, что Assassin's Creed Shadows стала самой продаваемой новинкой в Европе в этом году. Проект Ubisoft занял 2-е место в топе, даже при учёте игр прошлых годов.

Вас также могут заинтересовать новости: