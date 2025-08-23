Готэм в Lego Batman: Legacy of the Dark Knight будет поделён на 4 острова.

В недавно анонсированной на Gamescom 2025 Lego Batman: Legacy of the Dark Knight разработчики готовят большой открытый мир, который, по слухам, превзойдёт даже масштаб Batman Arkham Knight.

По данным инсайдера LEGOTtNews, Готэм разделят на четыре острова с уникальными районами и атмосферой, а город наконец заселят NPC, чтобы он выглядел как живой мегаполис, а не пустая декорация.

Игрокам также обещают расширенные механики: управление Бэтмобилем в духе Arkham Knight и знакомые системы из серии Arkham, адаптированные под кирпичный стиль LEGO

Напомним, этот же инсайдер уже сообщал о разработке Lego Batman: Legacy of the Dark Knight за несколько недель до официального анонса.

В то же время LEGO - не единственные, кто сейчас занимается играми про Тёмного рыцаря. Известно, что разработчики серии Batman Arkham из Rocksteady работают над новым проектом про супергероя, который, правда, выйдет уже на Playstation 6.

Также в октябре прошлого года вышла Batman Arkham Shadows, которая стала эксклюзивом для VR платформы Марка Цукерберга. Разработчики решили не ломать работающую формулу Batman Arkham, и перенесла классический геймлей серии в виртуальную реальность.

