Valor Mortis расскажет историю о восставшем из мёртвых солдате армии Наполеона.

Студия One More Level, известная по серии Ghostrunner, представила первый большой геймплейный ролик Valor Mortis, амбициозного соулслайка от первого лица.

События игры разворачиваются в альтернативной Европе 19 века, где таинственная чума изменила мир до неузнаваемости. Бывшие солдаты Великой армии Наполеона обратились в чудовищ Вечной гвардии, а игрокам достанется роль воскресшего воина по имени Уильям.

Получив сверхъестественные силы после гибели на поле боя, он должен будет сражаться с монстрами и распутывать заговор, угрожающий человечеству.

Геймплей строится на сражениях с видом от первого лица, где ключевую роль играют парирования и рывки. В арсенале героя холодное оружие, огнестрел и магические способности, которые можно комбинировать и настраивать под разные схватки.

В One More Level говорят, что сделать по-настоящему качественный ближний бой от первого лица крайне сложно, но опыт работы над двумя частями Ghostrunner помог команде найти новые решения.

Релиз Valor Mortis запланирован на 2026 год. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Анонс Valor Mortis произошёл на Gamescom 2025. Помимо соулслайка там показали геймплей Resident Evil 9, аниме по Sekiro, новый Black Myth и много чего другого.

