Сейчас уже никто не видит разницы между 90 и 120 FPS, говорит Шон Лейден.

Бывший президент Playstation Шон Лейден, руководивший компанией во времена успеха PS4, считает, что индустрия больше не может удивить игроков технологическими скачками. По его словам, большинство людей даже не способны заметить разницу между 90 и 120 кадрами в секунду.

В интервью GamesIndustry.biz Лейден отметил, что раньше смена поколений была по-настоящему революционной: переход от 2D к 3D, приход HD-графики и онлайн-игр. Сейчас же переход к PS5 и Xbox Series выглядит скорее постепенным апгрейдом, чем новым этапом:

"Мы достигли технологического плато. Стоит ли продолжать гнаться за апгрейдами, которые человеческий глаз едва различает?"

По его мнению, производителям стоит сместить акцент с мощности на доступность. Вместо очередной гонки за частотой кадров и разрешением Лейден предлагает делать консоли дешевле и проще, а также создавать условия, при которых на рынке будет больше производителей, а не несколько гигантов.

Ранее Шон Лейден поделился, что не уверен, будет ли Xbox дальше делать консоли. Сейчас ситуация с консолями Microsoft напоминает историю Sega, говорит Лейден.

