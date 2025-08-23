Эксперты назвали 3 видеокарты, которые стоит взять вместо 'народной' RTX 5050

Сегодня это самая доступная карточка в актуальном портфолио Nvidia, но назвать выгодной покупкой ее сложно.

Один из самых известных технических YouTube-каналов, Linus Tech Tips, опубликовал обзор видеокарты GeForce RTX 5050. Модель стала самым доступным решением в серии RTX 5000 и ориентирована на геймеров с ограниченным бюджетом.

В тестах видеокарта не произвела впечатления. В играх при разрешении 1080p GeForce RTX 5050 демонстрирует средние результаты: в некоторых проектах она догоняет GeForce RTX 4060, а в других уступает даже старой GeForce RTX 3060 с 12 ГБ видеопамяти. Особенно грустно выглядит ситуация в играх, требующих большого объема VRAM.

При 1440p-гейминге ситуация усугубляется – карточка не справляется с большинством современных хитов и уступает недорогим моделям прошлых поколений.

Видео дня

Хотя Nvidia активно продвигает технологии DLSS и генерацию кадров, на RTX 5050 они работают скорее как "заплатка": сглаживают нехватку мощности, но не решают саму проблему. Дело в том что при низкой базовой частоте кадров включение генератора MFG вызывает дополнительную задержку, что только портит впечатление от игрового процесса.

В этом ценовом сегменте (до $250) AMD Radeon RX 7600 XT и Intel Arc B580 предлагают больше видеопамяти и заметно лучшее соотношение цены и производительности на кадр. А добавив всего $50, можно приобрести GeForce RTX 5060, которая имеет на 50% больше вычислительных блоков и ощутимо быстрее.

По мнению техноблогера, Nvidia RTX 5050 сложно назвать выгодной покупкой летом 2025 года. Она существует скорее для того, чтобы RTX 5060 выглядела более привлекательной. Если цена упадет хотя бы до $200, карту можно будет рассмотреть, но при нынешней стоимости лучше смотреть в сторону RX 7600 XT, ARC B580 или подкопить немного и взять RTX 5060.

Ранее в этом месяце Nvidia снизила цены на новейшие видеокарты GeForce RTX 5000 в Европе. Подешевели в основном топовые модели: так, ценник на RTX 5090 теперь составляет 2099 евро вместо 2329.

Свежий опрос Steam показал, что самой популярной видеокартой у ПК- геймеров является GeForce RTX 3060. За ней идут сразу две версии RTX 4060. Из представителей GeForce GTX в "десятке" только GTX 1650, тогда как RTX 5070 самая популярная модель 50-й серии.

Вас также могут заинтересовать новости: