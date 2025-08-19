Microsoft раскрыла список игр, которые войдут в Game Pass до конца августа. Тут и долгожданные RPG, и ремастеры, и сюрпризы для фанатов экшенов. Но вместе с пополнением подписку покинут и несколько громких проектов.
Что добавят в Game Pass Ultimate и PC Game Pass
- Blacksmith Master (ПК) - 19 августа
- Void/Breaker (ПК) - 19 августа
- Persona 4 Golden (ПК и консоли) - 20 августа
- Herdling (ПК и Xbox Series) - 21 августа
- Gears of War: Reloaded (ПК и Xbox Series) - 26 августа
- Dragon Age: The Veilguard (ПК и Xbox Series) - 28 августа
Что добавят в Game Pass Standard
- Goat Simulator Remastered (Xbox Series ) - 20 августа
- Dragon Age: The Veilguard - 28 августа
Что уберут из Game Pass (31 августа)
- Ben 10 Power Trip
- Borderlands 3
- Paw Patrol Mighty Pups Save Adventure Bay
- Sea of Stars
- This War of Mine: Final Cut
Ранее инсайдер объяснил, почему Game Pass на самом деле не приносит прибыли Xbox. Компания не учитывает расходы на игры от собственных студий, поэтому на бумаге Game Pass не приносит убытков.