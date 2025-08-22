По ее словам, мнение зрителей никак не влияет на сериал или работу над его продолжением.

Актриса Белла Рамзи, исполнившая одну из главных ролей в телеадаптации известной игры "Одни из нас", прокомментировала критику второго сезона со стороны зрителей. Мнением она поделилась в интервью Entertainment Weekly.

Она отметила, что долгое время старалась держаться подальше, насколько это было возможно. При этом мнение людей никак не влияет на сериал или работу над его продолжением.

Я старалась избегать критики, насколько могла, потому что я ничего не могу с ней поделать. Шоу уже вышло, ничего нельзя изменить или переделать. Так что я решила, что нет смысла читать или смотреть что-либо. Конечно, люди имеют право на свое мнение, но оно не влияет на сериал. Это не влияет на то, как шоу продолжается или что-либо еще… Сериал и игра – разные вещи. Если вам так сильно не нравится сериал, не смотрите его. В конце концов, существует же игра. Вы можете просто пройти ее еще раз – поделилась Белла Рамзи, исполнительница роли Элли в "Одни из нас".

Фанаты оригинальной игры еще до премьеры первого сезона "Одних из нас" были недовольны, что Белла не похожа на игровую Элли и призывали актрису покинуть сериал. С дебютом 2-го сезона ситуация только ухудшилась: актриса удалила социальные сети из-за критики ее внешности.

Напомним, премьера сериала "Одни из нас", экранизации игры The Last of Us, состоялась 15 января 2023-го. Первый сезон пересказал всю историю первой части, без серьезных отклонений. Второй сезон, выпущенный 13 апреля 2025-го, адаптирует события сиквела The Last of Us Part II, но при этом не является полностью прямым пересказом.

Многие обозреватели сходятся во мнении, что актерская игра Педро Паскаля в роли Джоэла и Беллы Рамзи и взаимоотношения их персонажей во втором сезоне "вышли на новый уровень". Среди слабых сторон, о которых пишут критики – рваный ритм повествования, скучный эпизод-флешбэк и ощущение недосказанности в финале.

Сериал "Одни из нас" уже официально продлен на третий сезон. Подтверждено, что создатель игры Нил Дракманн покинул проект, чтобы сосредоточиться на своей карьере в игровой индустрии.

